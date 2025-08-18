Подруга и бывший муж: история предательства (сериал, 2024) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн

Казалось, у Эвелин и Джека идеальный брак… пока она не узнала ужасную правду: муж изменяет ей с лучшей подругой Оливией. Но это лишь начало – вскоре Эвелин понимает, что заговор куда страшнее: любовники хотят не просто разрушить её жизнь, а убить её! В день их годовщины Джек жестоко сбрасывает её со скалы… но он даже не подозревает, что мстительный план против неверного мужа и его сообщницы уже запущен!



Смотрите напряжённую историю о предательстве, коварстве и холодной мести в вертикальном сериале «Подруга и бывший муж: история предательства».

