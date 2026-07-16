9.22016, Подозрительная сова. Сезон 2. Серия 2
Мультсериалы, Детектив16+
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Подозрительная сова (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Иногда сова — это не просто сова. Иногда это американский коп, готовый положить голову, клюв и крылья на борьбу за справедливость. Подозрительная Сова и ее команда вынесут преступность, мозг и мусор из вашей кухни.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Боевик, Детектив, Мультсериалы
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.1 IMDb