Поднятие уровня в одиночку (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.52024, Ore dake Level Up na Ken
Аниме, Боевик18+
О сериале
10 лет назад открылись врата в другой мир, где людям дозволено убивать монстров. Так появились охотники, преследующие и уничтожающие тварей. Но не каждому из них суждено повысить свой уровень и стать сильнее. Сон Джин-у был охотником низшего E-ранга, у которого не было ни единого шанса продвинуться по ранговой лестнице, пока однажды он случайно не очутился в подземелье D-ранга. Чуть не погибнув от рук чудовищ, Джин-у открывает секрет повышения уровня.
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
8.5 IMDb
- ЮХРежиссёр
Юя
Хориути
- ТСРежиссёр
Тацуя
Сасаки
- АЛАктёр
Алекс
Лэ
- ТБАктёр
Таито
Бан
- ХМАктриса
Харуна
Микава
- МФАктёр
Макото
Фурукава
- РХАктёр
Рёсукэ
Хига
- ИКАктёр
Икуто
Канэмаса
- БГАктёр
Бандзё
Гинга
- КХАктёр
Какэру
Хатано
- НКСценарист
Нобору
Кимура
- МДПродюсер
Манабу
Дзингудзи
- ТОПродюсер
Томоюки
Овада
- АИПродюсер
Ацухиро
Иваками
- ХСКомпозитор
Хироюки
Савано