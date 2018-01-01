Поднятие уровня в одиночку (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Поднятие уровня в одиночку. Сезон 1
Поднятие уровня в одиночку
1-й сезон

Поднятие уровня в одиночку (сериал, 2024) сезон 1

9.62024, Ore dake Level Up na Ken 13 серий
Аниме, Боевик18+

О сериале

10 лет назад открылись врата в другой мир, где людям дозволено убивать монстров. Так появились охотники, преследующие и уничтожающие тварей. Но не каждому из них суждено повысить свой уровень и стать сильнее. Сон Джин-у был охотником низшего E-ранга, у которого не было ни единого шанса продвинуться по ранговой лестнице, пока однажды он случайно не очутился в подземелье D-ранга. Чуть не погибнув от рук чудовищ, Джин-у открывает секрет повышения уровня.

Страна
Япония
Жанр
Боевик, Фэнтези, Аниме

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.5 IMDb