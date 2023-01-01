Поднятие уровня в одиночку (сериал, 2024) смотреть онлайн

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Может ли один человек изменить судьбу, если весь мир против? Аниме «Поднятие уровня в одиночку» — нашумевший японский сериал, сочетающий элементы ролевой онлайн-игры и историю о преодолении себя.



События происходят в альтернативной Южной Корее, где десятилетие назад открылись врата в волшебные подземелья другого измерения. Это привело к появлению маны и пробуждению «охотников» — так назвали небольшое сообщество избранных, которое делится на уровни в зависимости от своих способностей: от самого низкого E до самого высокого S. Главного героя по имени Сон Джин-у прозвали «слабейшим», так как его жизнь осложнена не только слабым рангом, но и тяжелой финансовой ситуацией. Несмотря на все трудности, юноша не желает сдаваться и бросает вызов системе, со временем становясь сильнейшим охотником.



Аниме «Поднятие уровня в одиночку» показывает, что даже в мире, где все предопределено, всегда есть место для тех, кто готов рискнуть и изменить свою судьбу.



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