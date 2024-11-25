Давние подруги и соседки Рита и Лена заключают пари: спорная сотка земли между их участками достанется той, кто соблазнит и выйдет замуж за актёра театра и кино Дениса Максимова. Рита соглашается на авантюру только потому, что не воспринимает его всерьёз. Лена же, наоборот, мечтает о красивой столичной жизни и давно грезит Максимовым. Ей удается поселиться у Дениса и даже заручиться доверием его мамы. Но, как только у актёра возникают проблемы в карьере, Лена теряет к нему интерес. Тем временем Рита серьёзно настроена помочь Максимову выпутаться из сложной ситуации.

