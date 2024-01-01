Подмененная любовь (сериал, 2024) сезон 1 серия 65 смотреть онлайн

«Подмененная любовь»- игра в замещение, где страсть скрывает тайну! Александр — гордый и неприступный глава компании, чья преданность загадочной «Богине» известна всем в компании. Но только его секретарша Эмили Драко знает правду.

Она доставляет ему одежду, терпит капризы и даже наблюдает его с другими… Но кто на самом деле держит нити власти?

Страсть. Месть. Тайны. Кто кого использует? Что скрывает "Богиня"? Погрузитесь в опасную игру, где каждый шаг — часть скрытого плана!



