Подмененная любовь (сериал, 2024) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн

6.32024, My Substitute Lover
Мелодрама18+
«Подмененная любовь»- игра в замещение, где страсть скрывает тайну! Александр — гордый и неприступный глава компании, чья преданность загадочной «Богине» известна всем в компании. Но только его секретарша Эмили Драко знает правду.
 Она доставляет ему одежду, терпит капризы и даже наблюдает его с другими… Но кто на самом деле держит нити власти?
Страсть. Месть. Тайны. Кто кого использует? Что скрывает "Богиня"? Погрузитесь в опасную игру, где каждый шаг — часть скрытого плана!

США, Китай
Мелодрама
