1944 год. Молодой лейтенант получает на фронте тяжелое ранение. Он устраивает свою жизнь в небольшом советском городке, недавно освобожденном от фашистских оккупантов. На «гражданке» лейтенант устраивается на службу в милицию. Его сразу же включают в состав следственной группы, которая занимается расследованием серии убийств зажиточных горожан. Сотрудники милиции вычисляют имя главаря банды. Вывести на него может только его сестра, которая живет в Москве. Молодой лейтенант должен до ставить молодую женщину в городок и с ее помощью выйти на след бандитов...

