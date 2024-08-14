Подкидной (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.12005, Подкидной. Сезон 1. Серия 1
Боевик, Драма18+
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О сериале
1944 год. Молодой лейтенант получает на фронте тяжелое ранение. Он устраивает свою жизнь в небольшом советском городке, недавно освобожденном от фашистских оккупантов. На «гражданке» лейтенант устраивается на службу в милицию. Его сразу же включают в состав следственной группы, которая занимается расследованием серии убийств зажиточных горожан. Сотрудники милиции вычисляют имя главаря банды. Вывести на него может только его сестра, которая живет в Москве. Молодой лейтенант должен до ставить молодую женщину в городок и с ее помощью выйти на след бандитов...
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