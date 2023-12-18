Под темной водой (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Немецкий многосерийный триллер о двух семьях, чью идеальную жизнь нарушает смерть одного из детей.



Две семьи, датчане и немцы, живут на острове, где они — единственные обитатели. У них есть потрясающе красивый и большой дом, поддержка друзей и родных и почти идеальный быт. Однако однажды вечером один из детей падает за борт во время морской прогулки. Он пропадает, тем самым запустив цепочку событий, которые в корне меняют обстановку на острове и раскрывают давние секреты его жителей.



