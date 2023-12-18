Под темной водой. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Под темной водой
1-й сезон
4-я серия
7.22021, Tod von Freunden
Драма, Детектив18+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Под темной водой (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Немецкий многосерийный триллер о двух семьях, чью идеальную жизнь нарушает смерть одного из детей.

Две семьи, датчане и немцы, живут на острове, где они — единственные обитатели. У них есть потрясающе красивый и большой дом, поддержка друзей и родных и почти идеальный быт. Однако однажды вечером один из детей падает за борт во время морской прогулки. Он пропадает, тем самым запустив цепочку событий, которые в корне меняют обстановку на острове и раскрывают давние секреты его жителей.

Погрузиться в мрачные тайны поможет «Под темной водой» — сериал 2021 года смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Германия, Дания
Жанр
Драма, Детектив
Качество
Full HD
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.0 IMDb