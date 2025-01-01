Под прикрытием в старшей школе (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Под прикрытием в старшей школе. Сезон 1. Серия 1
Эта серия пока недоступна

Чон Хэ Сон (Со Кан Джун) - первоклассный полевой агент Национальной разведывательной службы (NIS). Из-за ошибки во время очередной миссии Чон Хэ Сона понизили. Его новое задание - найти местонахождение пропавших золотых слитков короля Годжона. Для его выполнения Чон Хэ Сон отправляется под прикрытием в престижную старшую школу Пёнмун в качестве ученика, где знакомится со своей классной руководительницей О Су А. Су А (Чжин Ки Чжу) - преподаватель корейской истории по контракту, которая очень привязана к своим ученикам. Вскоре после перевода Чон Хэ Сона она начинает замечать, что он чем-то похож на её первую любовь, и это пробуждает в ней болезненные воспоминания.

