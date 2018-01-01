Wink
Сериалы
Под прикрытием в старшей школе
Актёры и съёмочная группа сериала «Под прикрытием в старшей школе»

Актёры и съёмочная группа сериала «Под прикрытием в старшей школе»

Режиссёры

Чхве Джон-ин

Чхве Джон-ин

Choi Jeong-in
Режиссёр

Актёры

Со Ган-джун

Со Ган-джун

Seo Gang-joon
АктёрJeong Hae-seong
Чин Ги-джу

Чин Ги-джу

Jin Gi-joo
АктрисаOh Soo-ah
Ким Щин-нок

Ким Щин-нок

Kim Shin-rok
АктрисаSeo Myeong-joo
Ли Со-хван

Ли Со-хван

Lee Seo-hwan
АктёрDirector Kim
Ким Ён-а

Ким Ён-а

Kim Yeong-ah
АктрисаLim Cheong-ha
Ким И-сон

Ким И-сон

Kim Ee-seong
АктёрSeo Byeong-moon
Чон Бэ-су

Чон Бэ-су

Jeon Bae-soo
АктёрAn Seok-ho
Ан Нэ-сан

Ан Нэ-сан

An Nae-sang
АктёрNeighborhood resident
О И-щик

О И-щик

Oh Ee-shik
АктёрJeong Jae-hyeon
Чо Бон-нэ

Чо Бон-нэ

Jo Bok-rae
АктёрKo Yeong-hoon

Сценаристы

Лим Ён-бин

Лим Ён-бин

Lim Yeong-bin
Сценарист