WinkСериалыПод прикрытием в старшей школеАктёры и съёмочная группа сериала «Под прикрытием в старшей школе»
Актёры и съёмочная группа сериала «Под прикрытием в старшей школе»
Режиссёры
Актёры
АктёрJeong Hae-seong
Со Ган-джунSeo Gang-joon
АктрисаOh Soo-ah
Чин Ги-джуJin Gi-joo
АктрисаSeo Myeong-joo
Ким Щин-нокKim Shin-rok
АктёрDirector Kim
Ли Со-хванLee Seo-hwan
АктрисаLim Cheong-ha
Ким Ён-аKim Yeong-ah
АктёрSeo Byeong-moon
Ким И-сонKim Ee-seong
АктёрAn Seok-ho
Чон Бэ-суJeon Bae-soo
АктёрNeighborhood resident
Ан Нэ-санAn Nae-sang
АктёрJeong Jae-hyeon
О И-щикOh Ee-shik
АктёрKo Yeong-hoon