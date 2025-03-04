Под подозрением (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Из нью-йоркского отеля похищают сына известной предпринимательницы. Подозреваемые — пятеро на первый взгляд случайных британцев, которым предстоит доказать свою невиновность. Напряженный триллер «Под подозрением» — сериал с Умой Турман о том, как обманчива бывает репутация.



Кэтрин Ньюман — руководительница компании Cooper Newman Public Relations, отмывающей репутацию богатых клиентов. Когда ее сына Лео похищают из отеля неизвестные в резиновых масках, она обращается в полицию, которая выявляет пятерых потенциальных преступников. Среди них — хакер Адеш, финансовая консультантка Натали, преподавательница Оксфордского университета Тара, студент Эдди и оперативник Шон, умело ускользающий от преследования. Кажется, что их ничего не объединяет, однако все они — граждане Великобритании, жившие с Лео в одном отеле.



