Под подозрением (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Под подозрением. Сезон 1. Серия 7
Под подозрением
1-й сезон
7-я серия
8.02022, Suspicion
Триллер, Драма18+
О сериале

Из нью-йоркского отеля похищают сына известной предпринимательницы. Подозреваемые — пятеро на первый взгляд случайных британцев, которым предстоит доказать свою невиновность. Напряженный триллер «Под подозрением» — сериал с Умой Турман о том, как обманчива бывает репутация.

Кэтрин Ньюман — руководительница компании Cooper Newman Public Relations, отмывающей репутацию богатых клиентов. Когда ее сына Лео похищают из отеля неизвестные в резиновых масках, она обращается в полицию, которая выявляет пятерых потенциальных преступников. Среди них — хакер Адеш, финансовая консультантка Натали, преподавательница Оксфордского университета Тара, студент Эдди и оперативник Шон, умело ускользающий от преследования. Кажется, что их ничего не объединяет, однако все они — граждане Великобритании, жившие с Лео в одном отеле.

Кажется, что их ничего не объединяет, однако все они — граждане Великобритании, жившие с Лео в одном отеле.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Под подозрением»