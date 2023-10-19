Под контролем (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Мари Тесье, новый министр иностранных дел Франции, верит, что любая ситуация может быть решена в штатном режиме. Но в день её назначения происходит ЧП: пять европейцев взяты в заложники в Сахеле. Мари решает, что вернуть людей живыми — главное дело её жизни. Она ведёт тонкую переговорную работу с террористами, однако, у чиновников иные приоритеты. Мари сталкивается с миром лицемерия и понимает, что ради спасения людей ей тоже придётся скорректировать свои правила игры.

