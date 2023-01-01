WinkСериалыПод контролем1-й сезон4-я серия
Под контролем (сериал, 2023) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
6.52023, Sous contrôle
Комедии18+
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Сюжет
Мари Тесье, новый министр иностранных дел Франции, верит, что любая ситуация может быть решена в штатном режиме. Но в день её назначения происходит ЧП: пять европейцев взяты в заложники в Сахеле. Мари решает, что вернуть людей живыми — главное дело её жизни. Она ведёт тонкую переговорную работу с террористами, однако, у чиновников иные приоритеты. Мари сталкивается с миром лицемерия и понимает, что ради спасения людей ей тоже придётся скорректировать свои правила игры.
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Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb