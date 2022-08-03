Почти семья (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Почти семья. Серия 6
2019, Almost Family
Драма18+

О сериале

Джулия Бекли всегда думала, что она единственный ребeнок в семье. Однако девушка узнает, что еe отец, доктор Леон Бечли, втайне использовал свою сперму для зачатия почти сотни детей. Джулия знакомится с двумя сводными сестрами, и вместе они пытаются осознать факт своего родства и разобраться с тем, как это повлияло на их жизни.

