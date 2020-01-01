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Плюшки шоу (сериал, 2020) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
7.22020, Плюшки шоу. Серия 1
Комедии18+
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Сюжет
Это новый проект, выполненный на стыке пародии и комедии абсурда. «Хотелось сделать что-то похожее на Познера», — шутит его автор и ведущий Богдан Лисевский. Но получилось настоящее ток-шоу из Зазеркалья: с непредсказуемыми шутками, сюром и шокированными звездами. Ведущий — странный тип, пьющий кровь петуха и держащий под столом автомат. Гостям предстоит самое сложное испытание из возможных: ответить на совершенно идиотские вопросы и выжить.
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