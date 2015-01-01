WinkСериалыПлоть и кости1-й сезон2-я серия
Плоть и кости (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.22015, Flesh and Bone
Драмы18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Главная героиня Клэр, молодая балерина с тeмным прошлым, получает шанс продолжить карьеру в престижной нью-йоркской балетной труппе. Здесь хорошие новости заканчиваются, и начинается мрачная, жесткая драма, выворачивающая наизнанку гламурный и порочный мир современного балета.
Сериал Плоть и кости 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb
- АСРежиссёр
Алик
Сахаров
- АДРежиссёр
Адам
Дэвидсон
- ДМРежиссёр
Джошуа
Марстон
- НМРежиссёр
Нельсон
МакКормик
- СХАктриса
Сара
Хэй
- Актёр
Бен
Дэниелс
- ЭТАктриса
Эмили
Тайра
- ИДАктриса
Ирина
Дворовенко
- ДХАктёр
Дэймон
Херриман
- Актёр
Джош
Хелман
- РДАктриса
Рэйчел
Дайан Уэйнер
- СРАктёр
Саша
Радетски
- МУСценарист
Мойра
Уолли
- АРСценарист
Адам
Рэпп
- ДВ�Сценарист
Дэвид
Винер
- ДОСценарист
Джэми
О’Брайэн
- Продюсер
Лоуренс
Бендер
- ТБХудожник
Том
Брокер
- ЭКМонтажёр
Энди
Кейр
- ККМонтажёр
Кэрол
Кравец
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- ААОператор
Адам
Аркпоу
- ДПКомпозитор
Дэйв
Портер