Плоть и кости
1-й сезон

Плоть и кости (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.22015, Flesh and Bone 8 серий
Драма18+

О сериале

Главная героиня Клэр, молодая балерина с тeмным прошлым, получает шанс продолжить карьеру в престижной нью-йоркской балетной труппе. Здесь хорошие новости заканчиваются, и начинается мрачная, жесткая драма, выворачивающая наизнанку гламурный и порочный мир современного балета.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Плоть и кости»