Плоть и кости (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

Главная героиня Клэр, молодая балерина с тeмным прошлым, получает шанс продолжить карьеру в престижной нью-йоркской балетной труппе. Здесь хорошие новости заканчиваются, и начинается мрачная, жесткая драма, выворачивающая наизнанку гламурный и порочный мир современного балета.



