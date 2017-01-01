Плохие парни 2: Город зла. Серия 11
Плохие парни 2: Город зла (сериал, 2017) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

8.52017, Bad Guys 2: City of Evil
Триллер, Боевик18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В Сеуле появился маньяк, он не оставляет следов и убивает девушек во время дождя. Полиция бессильна. Глава полиции просит детектива О Гу-тхака, отстранeнного от должности, раскрыть это преступление. Тот собирает команду из преступников: Ли Джон-мун, серийный убийца с IQ 165, который не помнит, как убивал своих жертв бандит Пак Ун-чхоль и наeмный убийца Чон Тхэ-су, сдавшийся по своей воле. К команде присоединяется инспектор полиции Ю Ми-eн, которая не поддерживает эту идею, считая, что такие люди никогда не смогут работать вместе. Но у О Гу-тхака свои методы, и он предлагает скостить срок тому, кто найдeт убийцу первым.

Страна
Южная Корея
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.8 IMDb