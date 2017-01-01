Плохие парни 2: Город зла (сериал, 2017) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

В Сеуле появился маньяк, он не оставляет следов и убивает девушек во время дождя. Полиция бессильна. Глава полиции просит детектива О Гу-тхака, отстранeнного от должности, раскрыть это преступление. Тот собирает команду из преступников: Ли Джон-мун, серийный убийца с IQ 165, который не помнит, как убивал своих жертв бандит Пак Ун-чхоль и наeмный убийца Чон Тхэ-су, сдавшийся по своей воле. К команде присоединяется инспектор полиции Ю Ми-eн, которая не поддерживает эту идею, считая, что такие люди никогда не смогут работать вместе. Но у О Гу-тхака свои методы, и он предлагает скостить срок тому, кто найдeт убийцу первым.



