Плохие парни 2: Город зла (сериал, 2017) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+74 мин
Плохие парни 2: Город зла
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+64 мин
Плохие парни 2: Город зла
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+65 мин
Плохие парни 2: Город зла
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+66 мин
Плохие парни 2: Город зла
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+64 мин
Плохие парни 2: Город зла
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+68 мин
Плохие парни 2: Город зла
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+67 мин
Плохие парни 2: Город зла
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+69 мин
Плохие парни 2: Город зла
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+68 мин
Плохие парни 2: Город зла
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+63 мин
Плохие парни 2: Город зла
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+64 мин
Плохие парни 2: Город зла
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+64 мин
Плохие парни 2: Город зла
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+63 мин
Плохие парни 2: Город зла
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+59 мин
Плохие парни 2: Город зла
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+59 мин
Плохие парни 2: Город зла
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+62 мин
Плохие парни 2: Город зла
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
В Сеуле появился маньяк, он не оставляет следов и убивает девушек во время дождя. Полиция бессильна. Глава полиции просит детектива О Гу-тхака, отстранeнного от должности, раскрыть это преступление. Тот собирает команду из преступников: Ли Джон-мун, серийный убийца с IQ 165, который не помнит, как убивал своих жертв бандит Пак Ун-чхоль и наeмный убийца Чон Тхэ-су, сдавшийся по своей воле. К команде присоединяется инспектор полиции Ю Ми-eн, которая не поддерживает эту идею, считая, что такие люди никогда не смогут работать вместе. Но у О Гу-тхака свои методы, и он предлагает скостить срок тому, кто найдeт убийцу первым.
Сериал Плохие парни 2: Город зла 1 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.