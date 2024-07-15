Что объединяет Соньку Золотую Ручку, Софью Перовскую, Фанни Каплан, Марию Тарновскую и других знаменитых преступниц?



Они способны украсть миллион, обвести вокруг пальца опытного следователя и избежать наказания за страшные преступления. Шпионки, воровки, авантюристки, серийные убийцы и коварные соблазнительницы – этих женщин сложно назвать слабым полом. Но что толкало их на эти безумные авантюры? Неразделенная любовь, травма детства, попытка отомстить? Авторитетные историки и криминалисты раскроют детали и мотивы громких преступлений, а известные актрисы объяснят, почему отказываются от ролей злодеек.

