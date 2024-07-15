Плохие девчонки. Сезон 1. Серия 5
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Плохие девчонки
1-й сезон
5-я серия

Плохие девчонки (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

2016, Плохие девчонки. Сезон 1. Серия 5
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Что объединяет Соньку Золотую Ручку, Софью Перовскую, Фанни Каплан, Марию Тарновскую и других знаменитых преступниц?

Они способны украсть миллион, обвести вокруг пальца опытного следователя и избежать наказания за страшные преступления. Шпионки, воровки, авантюристки, серийные убийцы и коварные соблазнительницы – этих женщин сложно назвать слабым полом. Но что толкало их на эти безумные авантюры? Неразделенная любовь, травма детства, попытка отомстить? Авторитетные историки и криминалисты раскроют детали и мотивы громких преступлений, а известные актрисы объяснят, почему отказываются от ролей злодеек.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
48 мин / 00:48

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