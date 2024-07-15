WinkСериалыПлохие девчонки1-й сезон5-я серия
Плохие девчонки (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
2016, Плохие девчонки. Сезон 1. Серия 5
ТВ-шоу18+
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Плохие девчонки
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+48 мин
Плохие девчонки
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+49 мин
Плохие девчонки
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+48 мин
Плохие девчонки
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+49 мин
Плохие девчонки
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+48 мин
Плохие девчонки
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+48 мин
Плохие девчонки
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+49 мин
Плохие девчонки
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+49 мин
Плохие девчонки
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+49 мин
Плохие девчонки
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+49 мин
Плохие девчонки
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+49 мин
Плохие девчонки
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Что объединяет Соньку Золотую Ручку, Софью Перовскую, Фанни Каплан, Марию Тарновскую и других знаменитых преступниц?
Они способны украсть миллион, обвести вокруг пальца опытного следователя и избежать наказания за страшные преступления. Шпионки, воровки, авантюристки, серийные убийцы и коварные соблазнительницы – этих женщин сложно назвать слабым полом. Но что толкало их на эти безумные авантюры? Неразделенная любовь, травма детства, попытка отомстить? Авторитетные историки и криминалисты раскроют детали и мотивы громких преступлений, а известные актрисы объяснят, почему отказываются от ролей злодеек.