Планета джунглей. Сезон 1. Серия 24
Wink
Сериалы
Планета джунглей
1-й сезон
24-я серия

Планета джунглей (сериал, 2017) сезон 1 серия 24 смотреть онлайн

9.42017, Life Awakens - Jungle Planet
Документальный18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Разнообразие — это ключевое слово для определения одних из самых крупных экосистем на планете — лесов и джунглей. Эти уникальные сообщества всевозможных животных и растений представляют собой разные виды одного и того же природного ландшафта, в котором деревья являются основой всего. В этих местах день за днем разыгрывается необыкновенная драма жизни, где охотник становится жертвой, и энергия беспрерывно передается по пищевой цепи. В борьбе за существование здесь появились бесчисленные сложные и причудливые способности, позволяющие одним живым существам легко и быстро передвигаться в непроходимых зарослях, а другим — полностью сливаться с цветом листвы и коры. Так глубокая взаимосвязь флоры и фауны устанавливает естественный баланс, увидеть который можно, лишь погрузившись в течение лесной жизни.

Страна
Испания
Жанр
Документальный
Время
28 мин / 00:28

Рейтинг

8.6 КиноПоиск