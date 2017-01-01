Планета джунглей (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Разнообразие — это ключевое слово для определения одних из самых крупных экосистем на планете — лесов и джунглей. Эти уникальные сообщества всевозможных животных и растений представляют собой разные виды одного и того же природного ландшафта, в котором деревья являются основой всего. В этих местах день за днем разыгрывается необыкновенная драма жизни, где охотник становится жертвой, и энергия беспрерывно передается по пищевой цепи. В борьбе за существование здесь появились бесчисленные сложные и причудливые способности, позволяющие одним живым существам легко и быстро передвигаться в непроходимых зарослях, а другим — полностью сливаться с цветом листвы и коры. Так глубокая взаимосвязь флоры и фауны устанавливает естественный баланс, увидеть который можно, лишь погрузившись в течение лесной жизни.



Сериал Планета джунглей 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.