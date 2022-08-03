Пикник у Висячей скалы. Серия 6
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Пикник у Висячей скалы
1-й сезон
6-я серия

Пикник у Висячей скалы (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.12018, Picnic at Hanging Rock
Триллер, Мелодрама18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Три школьницы и их учительница бесследно исчезают в День Святого Валентина в 1900 году.

Страна
Австралия
Жанр
Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Пикник у Висячей скалы»