Первые (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
2018, The First
Фантастика, Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Главные герои научно-фантастической эпопеи с Шоном Пенном — бравые астронавты, решившие стать пионерами в освоении Марса и столкнувшиеся с проблемами его колонизации. Действие сосредоточено не только на них, но и на семьях, оставшихся на Земле, а также на команде Центра управления полетами.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма
КачествоSD
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДГРежиссёр
Дениз
Гамзе Эргювен
- АХРежиссёр
Агнешка
Холланд
- АКРежиссёр
Ариел
Кляйман
- ДСРежиссёр
Дэниэл
Сакхайм
- Актёр
Шон
Пенн
- НМАктриса
Наташа
Макэлхоун
- ЛГАктриса
Лиза
Гей Хэмилтон
- ХУАктриса
Ханна
Уэр
- КААктриса
Кейко
Аджена
- РЛАктёр
Рей
Лукас
- ДРАктёр
Джеймс
Рэнсон
- АДАктриса
Анна
Джэкоби-Херон
- БФАктёр
Брайан
Франклин
- Актёр
Одед
Фер
- БУСценарист
Бо
Уиллимон
- КЧСценарист
Карла
Чинг
- КЧПродюсер
Карла
Чинг
- ПЧПродюсер
Питер
Чомски
- ДБХудожник
Джейсон
Болдуин Стюарт
- КРХудожница
Кэрол
Рэмси
- МТХудожница
Малгожата
Тужаньская
- ДММонтажёр
Джеффри
М. Вернер
- ДАМонтажёр
Джонатан
Альбертс
- КСКомпозитор
Колин
Стетсон