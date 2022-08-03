Первые (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Главные герои научно-фантастической эпопеи с Шоном Пенном — бравые астронавты, решившие стать пионерами в освоении Марса и столкнувшиеся с проблемами его колонизации. Действие сосредоточено не только на них, но и на семьях, оставшихся на Земле, а также на команде Центра управления полетами.

