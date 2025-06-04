Первозданная Америка (сериал, 2025) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

1857 год. В форте на юго-западе штата Вайоминг Сара Роуэлл с сыном-подростком ищет проводника, который отвёз бы их к мужу на запад через Территорию Юта — непреодолимый в это время года хребет Уосатч и местность, населённую воинственными индейскими племенами, преступниками всех мастей и непредсказуемыми мормонами. Желающих пойти на такой риск не находится, и женщина отправляется в путь в составе каравана переселенцев, не подозревая, что в её повозку прокралась юная индианка, убившая отца-насильника и пустившаяся в бега.

