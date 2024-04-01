Пэриш (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Таксист с мафиозным прошлым вновь оказывается втянут в криминальный бизнес, связанный с торговлей людьми. Джанкарло Эспозито из шоу «Во все тяжкие» блистает в сериальной адаптации британского триллера «Водитель».



Грасиан Пэриш по прозвищу Грей — примерный семьянин и владелец собственного таксопарка. Он живет в прекрасном доме с женой Рос и дочерью МакКайлой, но семья Пэришей кажется благополучной лишь со стороны. Год назад в перестрелке убили их сына Мэддокса, и преступление так и осталось нераскрытым. Бизнес Грея переживает не самые лучшие времена, и вскоре может стоить ему дома. Однажды ночью на пороге у Пэриша появляется мужчина с разбитым лицом. Это Колин, его приятель из прошлой жизни. Он задолжал круглую сумму группировке гангстеров из Зимбабве, и, чтобы расплатиться, ему нужна помощь Грея, который раньше был профессиональным водителем на службе у мафии. Грей соглашается, надеясь, что его возвращение в криминальное подполье будет недолгим, однако вырваться из порочного круга оказывается непросто.



Сможет ли он остаться в живых и спасти семью, расскажет сериал «Пэриш» 2024 года


