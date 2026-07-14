Исторический триллер посвящен одной из главных загадок XX века — загадочной гибели тургруппы Дятлова в феврале 1959 года. На Северный Урал прибывает Олег Костин, майор КГБ, чтобы расследовать жуткую трагедию. Он пытается понять, что же послужило истинной причиной гибели советских туристов. Закрученный детективный сюжет прорабатывает самые популярные и неожиданные версии трагедии на перевале Дятлова, чтобы раскрыть в финале главную мистическую тайну Советского Союза.

