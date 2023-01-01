Перекресток Салливанов (сериал, 2023) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
- 18+43 мин
Перекресток Салливанов
Сезон 2 Серия 1
- 18+43 мин
Перекресток Салливанов
Сезон 2 Серия 2
- 18+41 мин
Перекресток Салливанов
Сезон 2 Серия 3
- 18+43 мин
Перекресток Салливанов
Сезон 2 Серия 4
- 18+43 мин
Перекресток Салливанов
Сезон 2 Серия 5
- 18+43 мин
Перекресток Салливанов
Сезон 2 Серия 6
- 18+42 мин
Перекресток Салливанов
Сезон 2 Серия 7
- 18+43 мин
Перекресток Салливанов
Сезон 2 Серия 8
- 18+43 мин
Перекресток Салливанов
Сезон 2 Серия 9
- 18+41 мин
Перекресток Салливанов
Сезон 2 Серия 10
О сериале
Талантливая девушка-нейрохирург после скандала возвращается в родную �провинцию, чтобы залечить раны и найти новую цель в жизни. Уютная драма «Перекресток Салливанов» — сериал о семье и любви с живописными канадскими пейзажами.
Мэгги Салливан — молодая звезда нейрохирургии. У нее были большие планы, крупные медицинские награды и любящий бойфренд. Но однажды крупный скандал, в который она оказывается втянута вместе со своим начальником, заставляет ее спешно уехать из Бостона. Ее путь лежит в Новую Шотландию. Там стоит дом, где она провела детство, и живет ее отец Гарри, которого все называют Салли. Он заведует местным лагерем и давно не общался с дочерью, но с готовностью отдает Мэгги ее старую комнату. Девушка быстро сближается с рабочим Кэлом, который помогает Салли по дому, и встречает старых друзей. Теперь ей предстоит решить, пытаться ли восстановить репутацию в Бостоне или остаться в родном городе, где ее навыки нейрохирурга могут оказаться как нельзя кстати.
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