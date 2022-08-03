Пеппа иДжордж устроили пожар, пока готовили суп— Видео сигрушками для детей про Мастера Тук-Тук
Wink
Детям
Желтый Экскаватор
1-й сезон
Пеппа и Джордж устроили пожар, пока готовили суп — Видео с игрушками для детей про Мастера Тук-Тук

Желтый Экскаватор (сериал, 2020) сезон 1 серия 90 смотреть онлайн бесплатно

7.52020, Пеппа иДжордж устроили пожар, пока готовили суп— Видео сигрушками для детей про Мастера Тук-Тук
Блог0+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Детский канал Желтый Экскаватор - это самые новые и самые интересные мультфильмы и видео про машинки, паровозики, самолетики и другой транспорт! Вас ждет настоящее путешествие в мир машинок и МАШИН, невероятные истории и приключения, интересные игры, операции спасения и многое другое! Экскаваторы, эвакуаторы, подъемные краны, автобусы, мусоровозы, автовозы, самосвалы, паровозики, вертолетики, самолеты, специальные машины: пожарная, скорая, полицейская. Герои мультфильмов ТАЧКИ, ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАЙО и РОБОКАР ПОЛИ. И многие другие железные друзья малышей! Приятного просмотра!

Жанр
Блог
Качество
Full HD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг