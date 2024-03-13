Патруль Дино (мультсериал, 2018) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Роботы-динозавры борются со злодеем и его помощниками. Корейский приключенческий мультсериал в духе «Трансформеров».



Дино и его патруль храбро сражаются с древним злодеем по имени Дезвалиан. У того, в свою очередь, есть три забавных, но вредных приспешника — Эри, Бари и Бэри. Они верно служат своему боссу, но больше всего их все-таки занимает грузовик с хот-догами. Патруль Дино находит союзников: директора музея динозавров профессора Ю и компанию друзей во главе с добрым Юджином. Все вместе они должны противостоять коварному и могущественному Дезвалиану в захватывающих дух битвах на Земле и в космосе.



Наблюдать за яркими боями динозавров-трансформеров и изучить суперспособности каждого из уникальных героев позволит «Патруль Дино» — мультсериал 2018 года смотреть онлайн можно на нашем сервисе Wink.

