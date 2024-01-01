Папа в отлете. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Папа в отлете
1-й сезон
2-я серия
6.92024, Daddy Issues
Комедии18+
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Папа в отлете (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Внезапно забеременевшей тусовщице приходится жить с безответственным отцом, все еще не оправившимся после развода. Комедия «Папа в отлете» — сериал с Эйми Лу Вуд («Белый лотос») и Дэвидом Моррисси («Ходячие мертвецы») о семейном воссоединении.

Парикмахерша Джемма наслаждается жизнью в Манчестере, проводя уик-энды в бесконечных тусовках. После одной особо бурной ночи она обнаруживает, что беременна — со всеми сопутствующим симптомами, вроде утренней тошноты. Как раз в это время из ее съемной квартиры съезжает соседка, так что перспектива остаться на улице близка как никогда. Тогда Джемма решается на крайние меры — приглашает к себе отца Малкольма. Он недавно развелся с ее матерью и влачит жалкое существование в доме, который арендуют его друзья — такие же непутевые и одинокие мужчины, как и он сам. Теперь Джемме и Малкольму придется вновь узнавать друг друга и полагаться на семейную поддержку, когда жизнь будет подкидывать тяжелые испытания.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

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