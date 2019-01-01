Отступница. Серия 2
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Отступница (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2019, Kaafir
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Пакистанка по имени Кайназ случайно пересекает индо-пакистанскую границу, теперь она считается террористкой. Во время своего заключения, она рожает дочь. Когда журналист Ведант узнает эту трагическую историю, он пускается на поиски справедливости для невинно осужденных матери и дочери.

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Информация

Страна
Индия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Зарубежные, Триллеры

Рейтинг

8.2 IMDb