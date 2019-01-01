Отступница (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Пакистанка по имени Кайназ случайно пересекает индо-пакистанскую границу, теперь она считается террористкой. Во время своего заключения, она рожает дочь. Когда журналист Ведант узнает эту трагическую историю, он пускается на поиски справедливости для невинно осужденных матери и дочери.



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