WinkСериалыОтступница1-й сезон2-я серия
Отступница (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2019, Kaafir
Триллеры, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Пакистанка по имени Кайназ случайно пересекает индо-пакистанскую границу, теперь она считается террористкой. Во время своего заключения, она рожает дочь. Когда журналист Ведант узнает эту трагическую историю, он пускается на поиски справедливости для невинно осужденных матери и дочери.
Сериал Отступница 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаИндия
КачествоSD
ЖанрыКриминал, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
8.2 IMDb