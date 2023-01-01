Отступница
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Отступница

Отступница (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Kaafir 1 сезон
Триллеры, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Пакистанка по имени Кайназ случайно пересекает индо-пакистанскую границу, теперь она считается террористкой. Во время своего заключения, она рожает дочь. Когда журналист Ведант узнает эту трагическую историю, он пускается на поиски справедливости для невинно осужденных матери и дочери.

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Рейтинг

8.2 IMDb