Отступница (сериал, 2019) смотреть онлайн
2019, Kaafir 1 сезон
Триллеры, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Пакистанка по имени Кайназ случайно пересекает индо-пакистанскую границу, теперь она считается террористкой. Во время своего заключения, она рожает дочь. Когда журналист Ведант узнает эту трагическую историю, он пускается на поиски справедливости для невинно осужденных матери и дочери.
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Информация
СтранаИндия
ЖанрыКриминал, Зарубежные, Триллеры
Рейтинг
8.2 IMDb