Откровенный разговор (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+49 мин
Откровенный разговор
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+50 мин
Откровенный разговор
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+51 мин
Откровенный разговор
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+51 мин
Откровенный разговор
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+51 мин
Откровенный разговор
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+48 мин
Откровенный разговор
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+49 мин
Откровенный разговор
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+48 мин
Откровенный разговор
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+49 мин
Откровенный разговор
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+49 мин
Откровенный разговор
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+52 мин
Откровенный разговор
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+52 мин
Откровенный разговор
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+50 мин
Откровенный разговор
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+49 мин
Откровенный разговор
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+50 мин
Откровенный разговор
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+49 мин
Откровенный разговор
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
О сериале
Они оставили заметный след не только в сердцах родных и близких людей, но и добились многого в искусстве, шоу-бизнесе, науке или политике. Эти люди прославились своим талантом, и со стороны кажется, что никто и ничто не омрачало их жизнь. Кажется, они не просто проснулись счастливыми в одночасье, они родились великими.
Но, увы! В жизни каждого из них были минуты отчаяния, непонимания, презрения. Обиды которые нельзя простить, друзья о которых не хочется вспоминать, родственники о которых лучше забыть. Когда-то эти люди были близки, а сегодня они смертельные враги. Но точка обычно ставится в отношениях, а не в чувствах.
Можно ли простить тех, кого когда-то любил? Есть ли у душевной боли срок давности? И можно ли одним единственным разговором вернуть то, что, казалось бы, утрачено навсегда?
В документальном цикле «Откровенный разговор«» звезды расскажут о самых сложных моментах своей жизни без прикрас.