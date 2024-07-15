Откровенный разговор. Сезон 1. Серия 4
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Откровенный разговор
1-й сезон
4-я серия

Откровенный разговор (сериал, 2011) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

2011, Откровенный разговор. Сезон 1. Серия 4
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Они оставили заметный след не только в сердцах родных и близких людей, но и добились многого в искусстве, шоу-бизнесе, науке или политике. Эти люди прославились своим талантом, и со стороны кажется, что никто и ничто не омрачало их жизнь. Кажется, они не просто проснулись счастливыми в одночасье, они родились великими.

Но, увы! В жизни каждого из них были минуты отчаяния, непонимания, презрения. Обиды которые нельзя простить, друзья о которых не хочется вспоминать, родственники о которых лучше забыть. Когда-то эти люди были близки, а сегодня они смертельные враги. Но точка обычно ставится в отношениях, а не в чувствах.

Можно ли простить тех, кого когда-то любил? Есть ли у душевной боли срок давности? И можно ли одним единственным разговором вернуть то, что, казалось бы, утрачено навсегда?

В документальном цикле «Откровенный разговор«» звезды расскажут о самых сложных моментах своей жизни без прикрас.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
50 мин / 00:50

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