Ферма Джимми Доэрти в Саффолке — это не только дом для свиней, овец и крупного рогатого скота. На 100 гектарах его угодий есть лес и парк дикой природы, полный экзотических животных. Со своей командой Джимми заботится о 80 различных видах животных. И каждое время года приносит свои заботы и вызовы.

Этот сериал предоставляет уникальную возможность узнать, чем занимаются животные вдали от посторонних глаз в разные времена года, и как небольшая команда смотрителей справляется с заботой о них в любых сложных обстоятельствах.



