Осторожно, земляне!. Сезон 5. Серия 9
Wink
Сериалы
Осторожно, земляне!
5-й сезон
9-я серия
2020, Осторожно, земляне!. Сезон 5. Серия 9
Мультсериалы, Комедия18+
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Осторожно, земляне! (мультсериал, 2020) сезон 5 серия 9 смотреть онлайн

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О сериале

Космический корабль терпит крушение в селе Решеты Вологодской области. Гуманоиды оказываются в опасных условиях русской глубинки. Они изо всех сил стараются найти общий язык с местными жителями, однако сделать это не так-то просто.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.5 КиноПоиск