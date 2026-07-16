WinkСериалыОсторожно, земляне!2-й сезон14-я серия
2017, Осторожно, земляне!. Сезон 2. Серия 14
Мультсериалы, Комедия18+
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Осторожно, земляне! (мультсериал, 2017) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн
О сериале
Космический корабль терпит крушение в селе Решеты Вологодской области. Гуманоиды оказываются в опасных условиях русской глубинки. Они изо всех сил стараются найти общий язык с местными жителями, однако сделать это не так-то просто.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультсериалы
Время21 мин / 00:21
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