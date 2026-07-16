Осторожно, земляне!. Сезон 1. Серия 13
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Сериалы
Осторожно, земляне!
1-й сезон
13-я серия
2017, Осторожно, земляне!. Сезон 1. Серия 13
Мультсериалы, Комедия18+

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Осторожно, земляне! (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн

О сериале

Космический корабль терпит крушение в селе Решеты Вологодской области. Гуманоиды оказываются в опасных условиях русской глубинки. Они изо всех сил стараются найти общий язык с местными жителями, однако сделать это не так-то просто.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг

7.5 КиноПоиск