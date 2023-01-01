Оставленное сердце (сериал, 2023) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Всё меняется в жизни одинокой учительницы музыки Нины, когда её сына Кирилла обвиняют в поджоге машины бизнесмена Игоря Самойлова. На помощь Нине приходит адвокат, отец одной из учениц. Борис давно и безответно в неё влюблен. Он выясняет, что преступление совершил парень, очень похожий на Кирилла. Тогда Нина понимает, что это может быть только один человек — восемнадцать лет назад она оставила в роддоме одного из близнецов, который родился с пороком сердца. Муж и мать Нины настояли, чтобы она отказалась от больного малыша. Поняв, что сын жив, она поклялась найти и вымолить у него прощение. Однако найденный сын не рад появлению в его жизни новой «мамы»: он считает своей матерью совсем другую женщину и не может простить Нине предательство.



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