Основы делового стиля для женщин (сериал, 2018) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
2018, Основы делового стиля для женщин. Серия 5
Образовательные, Образовательные12+
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Сюжет
Автор курса: Лилия Орне — тренер по стилю.
Нередко женщинам сложно проявить индивидуальность, не выходя за рамки формального стиля одежды. Особенно, если речь идет о переговорах с ключевыми клиентами, встрече с деловыми партнерами или выступлении на конференции. Мнение о компании ча�сто зависит от того, какое впечатление произвел ее представитель. Курс будет полезен специалистам, которые присутствуют на важных переговорах или выступают публично.
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