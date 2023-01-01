Основы делового стиля для женщин (сериал, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Автор курса: Лилия Орне — тренер по стилю.

Нередко женщинам сложно проявить индивидуальность, не выходя за рамки формального стиля одежды. Особенно, если речь идет о переговорах с ключевыми клиентами, встрече с деловыми партнерами или выступлении на конференции. Мнение о компании часто зависит от того, какое впечатление произвел ее представитель. Курс будет полезен специалистам, которые присутствуют на важных переговорах или выступают публично.



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