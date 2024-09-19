Организация определенных наций. Сезон 1. Серия 11
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Организация определенных наций
1-й сезон
11-я серия

Организация определенных наций (сериал, 2014) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн

2014, Организация определенных наций. Сезон 1. Серия 11
ТВ-шоу18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

КВНщики собираются на свой собственный политическо-юмористический саммит, на котором вместе с известными телеведущими, звездами шоу-бизнеса и спорта будут шутить на самые актуальные и злободневные темы: от бытовых и повседневных до остросоциальных и политических.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
80 мин / 01:20

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