Операция «Английский квартал». Сезон 1. Серия 5
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Сериалы
Операция «Английский квартал»
1-й сезон
5-я серия
8.12024, Operación Barrio Inglés
Драма18+
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Операция «Английский квартал» (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

1940 год, Испания. 25-летняя Люсия, помолвленная с местным политиком Франциско и нанятая на работу секретарём в британскую горнодобывающую корпорацию, знакомится с загадочным англичанином Питером.

Страна
Испания
Жанр
Драма
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.3 IMDb