Опер по вызову. Сезон 2. Серия 1
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Опер по вызову (сериал, 2018) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

2018, Опер по вызову. Сезон 2. Серия 1
Детективы, Криминал18+

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Сюжет

Капитан Артeм Трофимов служит в криминальной разведке. С помощью шпионажа, психологической экспертизы и мастерских перевоплощений сотрудники особого отдела, действующие под прикрытием, могут решить любую головоломку и спасти тех, за кем ведется охота.

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Рейтинг

5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Опер по вызову»

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