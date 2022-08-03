Wink
Опасные женщины (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2014, Killer Women 1
Драма18+

О сериале

Молли Паркер - единственная женщина в элитной команде техасских рейнджеров, патрулирующих границу штата. Она превосходит в работе многих из мужчин, но не всем это нравится. Но Молли - крепкий орешек, ее не заботят внутренние интриги, самое важное для нее - добиться правды в каждом расследовании.

Жанр
Драма
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

