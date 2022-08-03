WinkСериалыОпасные женщины1-й сезон2-я серия
Опасные женщины (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2014, Killer Women 1
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Молли Паркер - единственная женщина в элитной команде техасских рейнджеров, патрулирующих границу штата. Она превосходит в работе многих из мужчин, но не всем это нравится. Но Молли - крепкий орешек, ее не заботят внутренние интриги, самое важное для нее - добиться правды в каждом расследовании.
ЖанрДрама
КачествоSD
Время41 мин / 00:41
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Колин
Бакси
- Режиссёр
Дэвид
Гроссман
- МКРежиссёр
Марта
Кулидж
- ТХАктриса
Триша
Хелфер
- Актёр
Марк
Блукас
- Актёр
Майкл
Трукко
- АФАктёр
Алекс
Фернандес
- ММАктриса
Марта
Миланс
- ВМАктриса
Виктория
Мерфи
- СААктриса
Сиена
Агудонг
- АДАктёр
Александр
Дэниэл Пиментел
- ДГАктёр
Дэниэл
Гордон
- АПАктриса
Алехандра
Помалес
- ЛЭСценарист
Лилиана
Эсклиарр
- ДИСценарист
Джонатан
И. Кидд
- ХШПродюсер
Ханна
Шекспир
- ИБХудожница
Ивонн
Бадрикс
- КУХудожник
Кэри
Уайт
- ККМонтажёр
Карен
Кастанеда
- ПКОператор
Патрик
Кейди
- МККомпозитор
Марк
Килиан