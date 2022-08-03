Оп и Боб (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн

Два забавных существа изучают, какими удивительными и интересными бывают вещи, которые нас окружают. «Оп и Боб» — мультфильм для самых маленьких, в веселой форме знакомящий зрителя с миром и его свойствами.



Оп и его лучший друг Боб — странные, но веселые существа, которые любят играть, смеяться и шалить. Каждый раз при помощи волшебного портала они отправляются в увлекательные путешествия, где сталкиваются с новыми для себя явлениями, цветами и свойствами. Герои меняют форму и состав, окрашиваются в разные оттенки и узнают о том, какими интересными и многогранными бывают предметы.



Присоединиться к их захватывающим похождениям можно, если смотреть «Оп и Боб». Мультсериал с красочными персонажами и полезными уроками доступен онлайн на Wink.

