Олли: Веселый грузовичок. Серия 17
Wink
Детям
Олли: Веселый грузовичок
1-й сезон
17-я серия

Олли: Веселый грузовичок (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

8.32011, Olly The Little White Van
Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Олли – маленький веселый грузовичок, который только начинает познавать мир. По повадкам он очень похож на задорного любознательного щенка. Вместе со своими друзьями Олли нередко оказывается в переделках, решает непростые задачки, а также растет и развивается с юным зрителем.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb